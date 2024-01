Rissa in discoteca a Misano, ferito un ragazzo. Boom di accessi per alcol al pronto soccorso

Decine di migliaia di ragazzi in pista domenica sera, per le feste di Capodanno alla Fiera di Rimini e nelle discoteche della Riviera. Ma nonostante il grande afflusso di giovani nei locali, non si sono registrati particolari disordini e problemi di ordine pubblico. Qualche scaramuccia però in pista c’è stata. In una discoteca di Misano è scoppiata una lite tra alcuni giovani, degenerata poi in rissa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Sembrava che nella rissa fosse spuntato anche un coltello. Uno dei ragazzi coinvolti è rimasto ferito, in maniera lieve. I militari stanno cercando di ricostruire quanto è accaduto, ma (almeno per ora) non risultano denunce. Diversi i giovani portati in pronto soccorso a Rimini e Riccione per malori legati all’abuso di alcolici.