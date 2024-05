Risse e degrado. Chiuso hotel a Miramare

Risse, forte degrado e la costante prassi di ospitare pregiudicati. In particolare sei persone arrestate e tre denunciate in stato di libertà per reati sugli stupefacenti, contro il patrimonio e per violazione di norme sull’immigrazione. Un albergo di Miramare è stato chiuso per un mese dalla Polizia di Stato in quanto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. La struttura è balzata agli onori della cronaca il 19 aprile scorso quando una pattuglia dei carabinieri, una volante della Polizia di Stato e personale della squadra di Polizia amministrativa della Questura erano intervenute per via di una furiosa lite tra più persone conclusasi con il ferimento con un’arma da taglio.