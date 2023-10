Ritorno in pista . Il Fellini spicca il volo: 45 mila passeggeri soltanto a settembre

Oltre 45mila passeggeri solo a settembre. Nei primi nove mesi dell’anno sono stati 246.630, un incremento del 37,5 per cento sullo stesso periodo del 2022. Airiminum, la società di gestione dell’aeporto internazionale Federico Fellini, guidata dall’amministratore delegato Leonardo Corbucci, snocciola i dati dei voli. Dati lusinghieri, con tasso di riempimento dell’86%, nonostante l’assenza di russi, ucraini e bielorussi. "Mancano all’appello rispetto a settembre 2019 – sottolineano da Airiminum – 204.203 passeggeri che, per le note vicende della guerra in Ucraina, non possono ora volare in Europa (175.065 russi; 24.972 ucraini e 2.147 bielorussi)".

Con questi passeggeri la differenza, anche rispetto al 2019, "sarebbe stata ampiamente positiva. Al netto dei passeggeri commerciali di questi ultimi Paesi, infatti, gli altri mercati sono cresciuti complessivamente di +83,4% rispetto ai volumi di fine settembre del 2019". Ad esempio, nei primi 9 mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2019, Ryanair è cresciuta per circa +158%; Wizzair, che non c’era nel 2019, ha contribuito a far crescere i volumi dell’Albania del +165%.

Quanto a settembre 2023 i passeggeri sono stati 45.456 (per andata e ritorno di una persona se ne contano due, ndr) di cui 429 di aviazione generale e il tasso di riempimento sfiora l’88%, per un incremento di passeggeri commerciali rispetto a settembre 2022 del 43%. Numeri al rialzo ma che non permettono al Fellini di tornare al livello del 2019 rispetto al quale il calo è del 27%.

Sempre nel 2023 i voli di linea con load factor (fattore di riempimento) più alto sono Kaunas, in Lituania, con circa 354 passeggeri a volo, 93,7%, da inizio ’summer season’ (stagione di volo estiva), Varsavia e Cracovia in Polonia rispettivamente con 92,4% e del 91,2%. Sui voli charter la rotta per Riga con Airbaltic registra nei mesi di luglio, agosto e settembre un riempimento del 94,8% con venti voli. I movimenti sullo scalo sono 1.514, il 31,5% in più, con un incremento del load factor del 4,5%. Tra le compagnie aeree Ryanair rappresenta oltre il 72% del traffico commerciale e Wizzair quasi il 19%, mentre l’area Schengen è pari al 67,5% e quella extra Schengen al 32,5%. Il traffico estero supera dunque l’81,% e quello domestico il 19%. Il primo mercato è comunque l’Italia con il 18,6%, seguita da Albania 17%, Ungheria 10,7% e Regno Unito 10,4%.

Dati alla mano, concludono da Airiminum, "si registra un incremento del numero di passeggeri per movimento nel 2023 rispetto al 2022 sia a livello generale, 160 contro 153, sia a livello di singole compagnie aeree. Infatti il riempimento medio di Ryanair area Schengen sale da 157 passeggeri per movimento a 170 passeggeri. Inoltre l’area extra Schengen fa un balzo in avanti nel numero di passeggeri del 117% e si sale al 124% per Wizzair".

Mario Gradara