RivieraBanca premia i giovani soci

RivieraBanca, da quando tre anni fa è venuto a mancare prematuramente il giovane e stimato collaboratore Giuseppe Scarnera, ha istituito in suo onore e memoria un premio per i soci più giovani, intitolandolo a suo nome. Nell’Audutorium della sede riminese, RivieraBanca ha premiato con 500 euro ciascuno i suoi sette soci più giovani dell’anno 2023, tutti nati nel 2005: Agnese Forlani, Jacopo Boccalini, Emma Mazzotti, Maddalena Forlani, Elena Montemaggi, Beatrice Morini, Gabriella Pesaresi. L’incontro, introdotto e moderato da Diego Olivieri, ha visto i premiati molto soddisfatti per tale iniziativa. Il presidente della banca, Fausto Caldari, ha dichiarato: "Questa iniziativa è pienamente in linea con l’attenzione posta da RivieraBanca nei confronti dei giovani, che sono il nostro presente e il nostro futuro, così come è coerente verso l’aspetto sociale e perché è una vera banca di comunità, molto attenta all’aspetto umano. Cerchiamo di incentivare i giovani verso lo spirito di cooperazione. Con la consegna del Premio Scarnera ai soci più giovani, sono felice di onorare la memoria di Giuseppe, collaboratore preparato e sensibile". Grande emozione da parte dei familiari di Giuseppe Scarnera, in particolare della mamma Maria Giovanna Matera che ha ringraziato la banca.

Luca Pizzagalli