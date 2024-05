Rivoluzione per la viabilità estiva. Scattano sensi unici e soste blu

La rivoluzione del traffico è partita. Fino al 15 settembre sarà in vigore la viabilità estiva. Regime che interessa tra gli altri il senso di marcia di alcune tra le principali arterie cittadine, oltre che le isole pedonali serali e i parcheggi regolamentati a disco orario.

Viale Panzini: senso unico Rimini-Ravenna dalle 20 alle 24. Divieto di transito h24, invece, sul lungomare Colombo, eccetto autorizzati e attività carico-scarico (con divieto di sosta ambo i lati della strada, come in piazzale Kennedy - dove c’è anche la rimozione forzata). Lungomare Pinzon: il senso unico è in vigore da fine marzo tra via Atta e via Properzio. In direzione opposta solo mezzi di soccorso e autobus. Partono anche le isole pedonali serali, permanenti o a cadenza settimanale - in zone quali, ad esempio, via Perugia, via Italia, via Ovidio, via Ennio, via Jonio e piazza Marcianò. Inoltre, da domani , anche gli stalli per la sosta vedranno varie aree ’bianche’ gratuite diventare a disco. Tra le altri piazza del Popolo, piazza Falcone e Borsellino, in via Dossetti, in via dei Mille e nelle vie a pettine che conducono al lungomare di Bellaria e di Igea Marina. Il regime estivo dei parcheggi blu, invece, è già in vigore da inizio maggio.

"A queste modifiche alla viabilità a carattere stagionale – spiega il Comune – si aggiungono quelle straordinarie definite per il prossimo fine settimana, per diverse manifestazioni musicali e sportive. Per quanto riguarda il centro di Bellaria, la manifestazione Isola dei Curiosi porterà la parziale preclusione al transito veicolare nelle traverse di viale Paolo Guidi, sia sabato che domenica.