Robot all’Infermi. L’Ausl a caccia di altri investitori

Il robot chirurgico all’Infermi sarebbe solo questione di tempo. E’ questo che garantisce l’Ausl Romagna all’indomani della notizia dello stop temporaneo del macchinario a seguito del mancato acquisto dopo il periodo di sperimentazione. L’Azienda ha infatti chiarito che: "è stato intrapreso già da tempo con il Comune di Rimini, Confindustria, una cordata di imprenditori locali e la Regione. Il sistema robotico ’Da Vinci XI’ è infatti arrivato a Rimini grazie all’impegno della Direzione aziendale, del Dipartimento chirurgico e dell’Ospedale che hanno promosso una sperimentazione clinico organizzativa, al termine della quale è stata avviata un’iniziativa volta ad acquisire il robot, con il coinvolgimento e l’impegno di una cordata di imprenditori locali per mantenere la piattaforma tecnologica all’interno dell’Infermi". Un impegno economico per cui mancano ancora dei tasselli e "A tal proposito – continua l’Ausl – si precisa che mentre l’Azienda sta individuando ulteriori partner del progetto, sono già partite le procedure di gara per l’assegnazione

della nuova piattaforma chirurgica di ultima generazione".