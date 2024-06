Rocco Siffredi testimonial degli integratori

Rocco Siffredi oramai è un habituè dei palchi del Rimini Wellness e anche quest’anno torna in Romagna per la quattro giorni di eventi legati al mondo del fitness. L’ex porno attore è stato il testimonial degli integratori presentandosi al fianco di Danny Lazzarin, Andrea Presti e Gianzcoach per per presentare i prodotti di Tsunami Nutrition. Lo stand del brand specializzato in prodotti alimentari per il mondo fitness è diventato un vero e proprio evento di inrattenimento per tutti i professionisti e gli appassionati del settore. Non è la prima apparizione di Siffredi tra i padiglioni della Fiera di Rimini, già l’anno scorso, ma anche nelle edizioni precedenti, reale protagonista della serie ’Supersex’ è stato tante volte testimonial del fitness durante la manifestazione internazionale. Proprio a Rimini lo scorso agosto si è ‘battuto’ con il campione di box Loris Stecca in un match nel ring improvvisato sulla spiaggia riminese. L’incontro era finito in parità, sotto gli occhi di ben ottocento persone accorse per assistere alla sfida a suon di pugni. L’intento dell’incontro di box era quello di aiutare Stecca. "Lui ha passato brutti momenti e voglio dargli una mano" aveva dichiarato l’ex porno attore. Siffredi ha da tempo abbandonato le scene a luci rosse per intraprendere la sua nuova carriera da regista di film osè. Reduce dal successo della serie televisiva ’Supersex’ che narra le vicende della sua vita, dai primi anni nella città natale di Ortona all’enorme successo che lo ha portato a viaggiare per tutto il mondo. A vestire o svestire i panni di Siffredi, una magistrale interpretazione dell’attore Alessandro Borghi.

fe.to.