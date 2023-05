Rombo di motori per la grande festa dell’Aprilia

Ed ora ‘dai de gas’. A far rombare la Riviera ci pensa l’Aprilia che quest’anno ha deciso di festeggiare sul circuito di Misano il suo evento Aprilia All Stars con i grandi campioni che portano le moto della casa di Noale sui circuiti di tutto il mondo. L’evento musicale e sportivo avrà il suo quartiere generale al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Nel pomeriggio di sabato si sposterà a Riccione per un grande spettacolo in piazzale Roma in collaborazione con Radio Deejay. La festa è gratuita e aperta a tutti. Per gli appassionati sarà il momento per far salire la febbre da MotoGp in Riviera vista la presenza dei piloti. Ma ci saranno anche i grandi campioni del passato pronti a scendere in pista. A Misano adrenalina pura e passione sull’asfalto del Misano world circuit, poi nel pomeriggio Aprilia All Stars scenderà al mare con centinaia di centauri in sella alle loro moto, per una grande parata con i campioni che attraverserà Misano Adriatico e raggiungerà Riccione, passando per viale Torino. Arrivo in viale Ceccarini per lo spettacolo sul palco di piazzale Roma alle 18. Presenti Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Max Biaggi e tanti altri intervistati da Vic di Radio Deejay e da Vittoria Hyde di M2o.