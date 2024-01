Ronny Raggini rompe gli indugi: "Mi ricandido per portare a termine i tanti lavori iniziati"

La voce girava da settimane ma ora è ufficiale. Il sindaco uscente di Poggio Torriana Ronny Raggini ha annunciato ieri la sua disponibilità a ricandidarsi. Lo ha fatto con un (breve) comunicato, nello stesso giorno in cui Filippo Sacchetti ha presentato la sua candidatura a Santarcangelo. "Sono pronto a ricandidarmi per un altro mandato – spiega il primo cittadino di Poggio Torriana – perché sono ancora molti i progetti avviati in questi ultimi anni che meritano di essere portati a compimento". Per Raggini "bisognerà partire dallo stato di fatto per elaborare le scelte che saranno utili per determinare la programmazione del nostro ente, da qui al 2029". Per Raggini è già arrivato il via libera dal Pd. Lui punta a ricandidarsi accompagnato dalla squadra formata dalle persone che fanno già parte della maggioranza. Sarà, come nel 2019, una lista civica di centrosinistra. Con lui ci saranno alcuni degli attuali amministratori e anche qualche ex, ma non solo. Perché "apriremo le porte e coinvolgeremo persone nuove, animate da passione e competenza".

Nel centrodestra si lavora ancora per la ricerca del candidato. Ma Raggini dovrà guardarsi soprattutto dagli ex compagni. Sì perché la consigliera di opposizione Francesca Macchitella, ex assessore che si è dimessa dalla maggioranza a giugno del 2022 per andare sui banchi della minoranza, sta lavorando a una lista civica. Un progetto di cui dovrebbe far parte anche un’altra consigliera di minoranza, Guendalina Salvigni, e aperto ad altre forze civiche.

r.c.