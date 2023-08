Ruba la borsetta a una donna invalida: arrestato dai carabinieri

Appena uscita dal parrucchiere, è salita in macchina per tornare a casa, lasciando la borsetta incustodita sul sedile del passeggero. Un 18enne nordafricano ne ha approfittato per avvicinarsi alla macchina della donna, una 73enne invalida che aveva posteggiato il mezzo negli stalli riservati ai disabili, e mettere a segno un colpo. È accaduto venerdì scorso non lontano dalla stazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Rimini che, grazie anche ad una accurata descrizione del malvivente fornita dalla vittima, sono riusciti a rintracciare il 18enne, che è stato arrestato. La refurtiva è stata restituita alla donna mentre il ladro è stato accompagnato in caserma in attesa di comparire davanti al giudice per il processo per direttissima, che si è celebrato ieri mattina. Nel fine settimana un altro ladro è stato fatto arrestare, in questo caso da un carabiniere fuori servizio, che lo ha notato mentre portava via cellulari e carte di credito a tre turisti. Sul posto sono intervenuti i colleghi che hanno fermato il malvivente.