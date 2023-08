Ruba una bici di lusso in hotel, finisce in manette

Ruba una bicicletta costosa dal cortile di un albergo di Riccione e come se nulla fosse si mette a pedalare lungo viale Margherita, a Rimini. Il ladro, un 22enne nordafricano, è stato però sorpreso mercoledì scorso da una pattuglia delle Volanti. Alla vista delle divise, il giovane ha cominciato a comportarsi in maniera strana tentando di allontanarsi e far perdere le sue tracce, facendo quindi insospettire gli agenti che hanno così deciso di fermarlo per verificare la provenienza della bicicletta. Quest’ultima è poi risultata essere oggetto di furto in un hotel della Perla Verde e per questo motivo il 22enne è stato accompagnato in Questura per essere identificato. Durante il trasferimento ha però cominciato a dare in escandescenza e una volta arrivato in piazzale Bornaccini non ha esitato ad aggredire un agente.

Dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, ieri mattina è comparso davanti al giudice per essere sottoposto al giudizio direttissimo.