Rubano i bagagli a un pendolare. Due nei guai

È stato denunciato per furto aggravato un italiano, già noto per frequentare la stazione di Rimini, dopo essere stato rintracciato e riconosciuto dagli agenti della Polfer come uno dei due autori di un precedente furto ai danni di un giocane straniero che si trovava a Rimini per motivi di lavoro e che lo scorso venerdì era in stazione perché in procinto di prendere un convoglio per Bologna e quindi su un volo che lo avrebbe riportato a casa. In particolare, la vittima del furto si sarebbe accorto all’improvviso di non avere più le proprie valigie con sé, allertando gli agenti di polizia presenti, i quali con il sistema di videosorveglianza presente hanno individuato preso gli autori del reato, riconoscendoli come frequentatori abituali della zona. Poco dopo infatti è stato possibile trovare uno dei due, che aveva ancora con sé la refurtiva. Sia lui che il complice sono stati così denunciati.