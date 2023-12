Rubava carte. Postepay per fare la spesa

Il ladro di carte Postepay ’tradito’ dal suo cagnolino. Arresti domiciliari, in attesa del processo di oggi, per un 25enne napoletano residente a Misano. L’ultimo furto risale a pochi giorni fa. Il ragazzo, a spasso col cane, aveva sottratto la carta a un uomo che se l’era scordata dopo aver prelevato i contanti. Tornato poco dopo l’uomo pensava che la carta fosse stata ritirata dallo sportello automatico. Andato alle Poste per riavere la carta, ha scoperto che qualcuno l’aveva presa e usata per fare una decina di acquisti. L’uomo l’ha denunciato, fornendo la descrizione del ragazzo e anche il fatto che girasse col cane. Dopo la denuncia è cominciata l’indagine dei carabinieri. Sabato il ladro è tornato a fare spesa al supermercato dove era già stato. Il personale ha dato l’allarme e i carabinieri giunti sul posto l’hanno fermato. A casa gli hanno trovato carte rubate ad altri.