Rudy Zerbi è ormai di casa all’Aquafan Non solo dirette, sarà ospite d’onore il venerdì

Rudy Zerbi e Radio Deejay mettono le tende ad Aquafan dove, oltre alle dirette, ogni venerdì Zerbi sarà ospite d’onore del Monkey Wave alle 14,30 in Piscina Onde. Intanto al parco si già scatenata la Rudy mania con tanti a volere incontrare il conduttore al mattino in occasione delle dirette radiofoniche dalle 10 alle 13, dal lunedì al sabato. Zerbi si divide con il palco di piazzale Roma dove nel mese di agosto si terranno tante serate con cantanti, e da quest’anno lo aspetta un super lavoro perché sarà anche alla Piscina Onde di Aquafan il venerdì alle 14,30 in occasione dell’evento Monkey Wave, con un nuovo format fatto di animazione, musica e balli. "Aquafan mi fa stare bene – dice Rudy Zerbi – perché ha il super potere dell’inclusione. Qui siamo tutti uguali, un gruppo di persone che lasciano da parte per qualche ora ogni tipo di separazione e vogliono solo divertirsi in serenità e sicurezza". Dopo le dirette radio al mattino ci sono quelle al pomeriggio dalle 14 alle 17, con Gianluca Gazzoli che passa poi la staffetta, dalle 17 alle 20, ad Andrea e Michele.