Ruggeri, Michielin e la Discoteca romantica

Enrico Ruggeri e Francesca Michielin per chiudere l’anno con una Discoteca Romantica. Il lungo Capodanno riccionese sta per partire, ma prima dei grandi concerti all’H2OArena di piazzale Ceccarini, a fare entrare il pubblico nel clima di festa di fine anno ci penserà domani la rassegna ‘Dai cori al cuore’ con l’orchestra di fiati di Mondaino. A partire dalle 17 i musicisti, diretti da Andrea Brugnettini, eseguiranno un programma composto da colonne sonore, trascrizioni di musica sinfonica e musiche originali per orchestra di fiati.

Ventiquatt’ore più tardi, a partire dalle 18, salirà sul palco di piazzale Ceccarini per il ‘Concerto degli auguri – Il mare d’inverno’ il cantautore Enrico Ruggeri, una delle voci tra le più iconiche del panorama musicale italiano. Ruggeri attraverso i suoi successi, offrirà al pubblico uno spettacolo carico di energia e sentimento.

A Riccione la festa di San Silvestro arriverà con un giorno di anticipo grazie allo spettacolo offerto da Francesca Michielin. Lunedì 30, a partire dalle 18, la cantautrice lanciata anni fa dalla vittoria a X-Factor porterà all’H2OArena i suoi successi incluso ‘Nessun grado di separazione’ con cui ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest nel 2016. Un concerto dalle forti emozioni con brani quali ‘Io non abito al mare’ con cui conquistò il grande pubblico.

La notte dell’ultimo giorno dell’anno si farà festa con Discoteca Romantica. L’evento trasformerà l’H2O Arena in un grande dancefloor all’aperto con dj e musica fino a tarda notte. Un tuffo nelle atmosfere degli anni ’80 e ’90 grazie a Claudio Coveri e Max Monti. Infine il primo giorno dell’anno sveglia al mattino per un tuffo rinfrescante nelle gelide acque del mare con gli arditi tuffatori nella spiaggia di piazzale Roma. Poi alle 15.30 sempre in piazzale Ceccarini la ‘Milonga di Capodanno’ porterà il fascino e l’emozione del tango.