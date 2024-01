Ruota panoramica, altri 3 anni in piazzale Boscovich

Confermata quella che ormai, oltre che un servizio e un’attrazione turistica, è diventata in qualche modo immagine iconica di Rimini: la ruota panoramica sul porto tornerà anche querst’anno. "Affidata alla società The Wheel – segnala il Comune – l’installazione dell’attrazione turistica di piazzale Boscovich per i prossimi tre anni". Il Comune di Rimini ha individuato nella società The Wheel il soggetto (che è stato l’unico a presentare domanda) con i requisiti idonei ad installare la ruota panoramica nella zona del porto, in piazzale Boscovich.

La società The Wheel (termine che significa appunto ’la ruota’) è la stessa che ha proposto e gestito gli scorsi anni l’attrazione sul porto, diventata un punto di riferimento anche per la nautica, essendo di fatto, insieme al grattacielo che però è molto più arretrato, un ’punto cospicuo’ che indica alle barche a vela e a motore distanti dalla costa che si trovano nelle ’acque riminesi’. La ruota panoramica è stata posizionata per la prima volta nel 2009. Dunque quest’anno compie 15 anni di attività. Rispetto alle prime stagione è stata sostituita e aggiornata, dotata di un maggior numero di cabine.

L’aggiudicazione alla società stata formalizzata alla chiusura dell’avviso pubblico promosso dall’amministrazione comunale e prevede la possibilità anche per i prossimi tre anni di dotare l’area della marina un’attrazione turistica diventata nel corso del tempo uno degli elementi identificativi dello sky-line del lungomare di Rimini.

"La ruota – sottolinea Palazzo Garampi – sarà di almeno cinquanta metri di altezza e occuperà una superficie massima non superiore a cinquecento metri quadrati nell’area di Piazzale Boscovich e sarà presente per un massimo di 180 giorni a stagione, a partire dalla metà del mese di maggio fino alla metà del mese di settembre".