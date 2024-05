Sabato riaprono i cancelli di Aquafan

Attrazioni e grandi ospiti. Sabato, alle 10, si alzeranno i cancelli di Aquafan a Riccione con tantissimi eventi e novità. Dal Maxibon Music Wave, che porterà dal vivo i live di Rosa Chemical, Shade, Il Tre, Leo Gassman, Stunt Pilots, Cricca e Alex Wyse, al raddoppio di Aquafan non stop. Restando a Riccione, a Oltremare si fa festa questo fine settimana, a partire da venerdì con la Giornata mondiale dei pappagalli. Domenica, per i 20 anni del parco, è in programma un evento speciale compreso nel biglietto d’ingresso. Ospiti le star del web in chiave kids Aurora e Ludovica, tra le più amate youtuber e creator dei bambini di tutta Italia.

A Italia in Miniatura iI Bel Paese si lascia ammirare con i suoi oltre 300 monumenti in scala. Nel biglietto sono compresi anche una piccola e pittoresca Europa in miniatura e tante attrazioni originali.

All’Acquario di Cattolica da quest’anno l’unico squalo più grande di Brigitte, la grande femmina di squalo toro, è il Megalodonte, gigantesca riproduzione di uno squalo preistorico di 12 metri di lunghezza, novità del Mondo dei dinosauri.