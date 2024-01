Saldi, Ucs:: "Attenzione ai raggiri"

"In aumento i raggiri legati a siti fotocopia, occhio anche al contrassegno". A mettere in guardia i sammarinesi, in questo periodo di saldi invernali, è Unione consumatori sammarinesi. "C’è chi proverà con dei trucchetti a far ricadere sul consumatore finale il gap per le mancate vendite – avvertono da Ucs – I truffatori si annidano però soprattutto nella rete dove per esempio tramite il raggiro dei siti fotocopia, si spacciano per il proprio negozio o marchio di fiducia allettando i con prezzi esageratamente bassi e incassando i bonifici senza poi tuttavia spedire nulla". Sempre le vendite on-line giocando sul pagamento alla consegna "mietono vittime che non avendo modo di controllare subito il contenuto del pacco, rischiano di ricevere merce difforme da quella ordinata senza che del proprio acquisto resti traccia e quindi perdendo ogni

diritto alla restituzione dei soldi".