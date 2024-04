Saludecio, Pino Sanchini corre da sindaco

Entra nel vivo la campagna elettorale di Saludecio e dopo le candidature di Pietro Dina e Roberto Cialotti ora arriva la conferma dell’ex-sindaco Giuseppe ’Pino’ Sanchini, (già primo cittadino dal 2004 al 2014).

Impiegato, 62enne, Sanchini conosce molto bene Saludecio: "Vorrei completare il lavoro iniziato nei primi 10 anni da sindaco – conferma – e lo vorrei fare con una lista pienamente civica e trasversale, chiamata ’Rinascita Civica’. Una lista assolutamente basata sul fare e sul bene di Saludecio. Ho tante idee in testa e so cosa fare per il mio paese, rispetto ad altri. Tra queste idee penso che tra le priorità ci sia la valorizzazione di Santo Amato e del territorio a lui legato. Dunque voglio lavorare su tutto quello che questo Santo può portare a Saludecio e ai comuni limitrofi. Ricordiamoci che nel 2026 cadranno proprio gli 800 anni dalla sua nascita e sarà un’occasione fondamentale per riproporre, con ancor più convinzione, una figura così importante e determinante per tutti". Una candidatura, dunque, importante che crea un quadro ancora più incerto per la tornata elettorale saludecese con almeno tre schieramenti, che accenderanno la campagna elettorale delle prossime settimane per un borgo sempre più importante in Valconca proprio per la presenza anche del Santo pellegrino.

lu.pi.