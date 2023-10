San Gaudenzo, messa e tombola. Si fa festa anche a Sant’Andrea

Domani è San Gaudenzo, patrono di Rimini. In piazza Cavour la tradizionale tombola, messa presieduta dal vescovo, concerto in Duomo e festa, da oggi a domenica, anche a Borgo Sant’Andrea, che da evento biennale diventa annuale. La Banda Città di Rimini suonerà in piazza Cavour per un momento di festa e di beneficenza. Il ricavato della vendita della tombola andrà alla Croce Rossa Italiana, che, come sempre, organizza l’evento. L’estrazione alle 16,30. Per tutta la durata della festa, che avrà inizio alle 14,30 con l’intrattenimento di Lucio & Genio e la partecipazione di Nevio Bedin, barzellettiere e cantastorie romagnolo, ci saranno stand con attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura dei volontari della Cri e attività informative. Alle 17,15 lo spettacolo e l’animazione a cura di InDanza Show Academy chiuderanno il pomeriggio.