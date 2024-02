San Giovanni piange la scomparsa di suor Piera Muccioli

A San Giovanni in tanti ieri sui social scrivevano commossi per la notizia della scomparsa prematura, dopo lunga malattia, della storica preside ed insegnante delle Maestre Pie Suor Piera Muccioli. Tanti i ricordi per le centinaia di alunni, tra Cattolica, San Giovanni e Valconca, ora divenuti adulti, che hanno frequentato per anni le scuole e gli asili delle Maestre Pie di San Giovanni. I funerali avranno luogo lunedì 26 febbraio nella Cappella dell’Istituto delle Maestre Pie dell’Addolorata a Rimini, alle ore 14.30.