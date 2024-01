San Marino vola sul Giappone. Titano presente a Expo 2025

San Marino viaggia verso Expo 2025. Il Congresso di Stato ha autorizzato la partecipazione del Titano all’Esposizione universale di Osaka 2025 che si svolgerà dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 e ha istituito il Commissariato generale nominando Filippo Francini commissario. "La partecipazione – spiegano dalla segreteria di Stato al Turismo – è stata confermata con la firma dell’accordo nell’ambasciata del Giappone dello scorso 27 dicembre. La Repubblica è chiamata, ancora una volta, ad affermare la propria identità e la propria visione internazionale per promuovere turismo, cultura, tradizioni, impresa, opportunità di sviluppo e territorio attraverso il più importante evento a valenza universale".

"Il Congresso di Stato ha scelto di esserci ancora – spiega il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – anche alla luce dei risultati prestigiosi ottenuti nell’edizione che si è tenuta negli Emirati Arabi dove la Repubblica di San Marino si è ritagliata un ruolo da protagonista alla pari dei grandi stati del mondo e dove, grazie al lavoro di Mauro Maiani prima e di Filippo Francini poi, è riuscita a stringere accordi fondamentali nei diversi settori". L’Expo "non è solo turismo, cultura o impresa – ricorda il ministro – Expo è identità nazionale a 360 gradi, è un’occasione unica per presentare il Paese al mondo".

Expo 2025 Osaka nasce con un focus sul percorso di avvicinamento al 2030 e agli obiettivi dell’Agenda delle Nazioni Unite per la sostenibilità. ‘Designing future society for our lives’ è il tema scelto. L’area espositiva dove sorgerà l’Expo avrà una superficie complessiva di 390 ettari dei quali 155 saranno utilizzati per esibizioni e altre attività. Il sito si trova sull’isola artificiale di Yumeshima, nel waterfront della città di Osaka. Il padiglione del Titano sarà realizzato in un cluster che ospiterà 12 Paesi e che si trova al centro della grande area di Expo. Sarà allestito nella seconda parte del 2024 grazie a un progetto dell’Università di San Marino, misurerà 52mq ai quali si aggiunge un piccolo shop esterno. Ruolo attivo lo rivestirà l’Agenzia per lo Sviluppo Economico-Camera di Commercio che sarà incaricata della gestione amministrativa.