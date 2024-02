Sandra Milo sotto L’ombrellone . L’amarcord in Vivere Riccione

Si torna a Vivere Riccione questa settimana. Il fascicolo in uscita con il Resto del Carlino aspetta i lettori in edicola il prossimo sabato, 17 febbraio. Altre storie, nuovi personaggi e approfondimenti.

Andremo a raccontare una vita a caccia di stelle con Vania Arcangeli. Dai ricordi emergeranno aneddoti legati a personaggi famosi. Nei cassetti compariranno le foto di grandi artisti che hanno segnato la musica e soprattutto il cinema. Vania Arcangeli da una vita fa casting per film e altre rappresentazioni. A lei si devono i volti visti tante volte in pellicole divenute cult e in altre più recenti. Ha lavorato con diversi registi famosi ed anche per video musicali che hanno segnato la stria della musica italiana. Trent’anni di carriera ripercorsi su Vivere Riccione.

In questo numero abbiamo voluto omaggiare anche una grande attrice scomparsa di recente, che con Riccione aveva un legame speciale fin dagli anni Sessanta. Sandra Milo ha lasciato un vuoto, ma anche ricordi preziosi della sua presenza in città. "A Riccione ho fatto tante cose, la più importante è stato il film di Dino Risi, L’ombrellone, famoso in tutto il mondo" ha più volte ripetuto.

Vivere Riccione continuerà a essere un luogo dove conoscere i riccionesi che si distinguono nei loro settori. Tra questi le stiliste riccionesi che vestono alcuni attori della fortunata serie Mare Fuori. Dalla moda alla natura. Ci sono ragazze che ogni giorno entrano a Oltremare per seguire i rapaci. Sono le falconiere di Riccione. Daremo spazio anche ai giovani musicisti della band No Longer Player, il cui sogno è nato anni fa lontano da qui, in Irlanda, mentre da poco è uscita la loro ultima canzone.