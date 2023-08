Sanità in crisi, il Pd scende in campo "I privati stanno facendo affari"

"La sanità pubblica è in crisi e i privati fanno affari". Riziero Santi, segretario del Pd, batte dove il dente duole. La sanità è in crisi e le difficoltà che sta attraversando il Pronto soccorso di Riccione costituiscono un esempio per il segretario del Partito democratico. "In attesa della realizzazione delle case della comunità, con cui una volta a regime si potrà concretamente dare un supporto all’efficienza dei servizi, rimane aperto un nodo sostanziale che riguarda il depauperamento delle figure mediche, della struttura organizzativa dell’ospedale di Riccione e dei servizi di medicina di base". Tant’è che "sono ormai quotidiani gli appelli che raccogliamo e le manifestazioni di preoccupazione per le difficoltà con cui gli operatori sanitari, soprattutto quelli del Pronto soccorso, sono costretti a lavorare, generando tempi di attesa e difficoltà operative di diversa natura. Occorrerà ottimizzare l’utilizzo delle professioni mediche sgravandole delle attività burocratiche e affiancandole con personale infermieristico e amministrativo". Fuori dall’ospedale, "per quanto riguarda la medicina di base, la pandemia ha fatto emergere le difficoltà che devono sostenere i medici mettendo in luce una evidente crisi di sistema". Una situazione alla quale per Santi va posto rimedio il prima possibile perché i cittadini da una parte sono costretti a servirsi sella sanità pubblica, dall’altra si rivolgono per i percorsi diagnostici alle strutture private. "Il sistema privato è convenzionale ma non deve diventare esclusivo, né tanto meno parassita. Assistiamo invece ad un fenomeno sempre più evidente, dove il sistema sanitario pubblico è chiamato a farsi carico delle attività più critiche e ad alto costo e rischio, mentre il privato si occupa della cura e della diagnostica ordinaria, col risultato che in ospedale arrivano i casi più complessi e costosi, considerando anche che l’alta complessità comporta un alto rischio di contenzioso".

Dunque "è ormai evidente quanto si stia ingrossando, proprio a causa di queste disfunzionalità del sistema pubblico, il volume di affari dei poliambulatori e delle cliniche private". Il Pd vuole muoversi perché "ciò che serve ora è una programmazione finanziaria pluriennale di risorse aggiuntive e stabili e il superamento del vincolo di assunzioni del personale in sanità. Su questi temi il Pd di Riccione fornirà tutto il sostegno politico possibile".

Andrea Oliva