Sant’Apollonia, un weekend ‘lungo’ di eventi

Domani torna la Fiera di Sant’Apollonia a Bellaria Igea Marina. La grande celebrazione dell’identità e della tradizione bellariese andrà avanti fino a domenica e sarà un nuovo omaggio alla santa patrona con gastronomia tipica, eccellenze locali, intrattenimento, sport e cultura. La fiera, organizzata da Promo D e patrocinata dal Comune, è un grande evento diffuso, lungo tutto viale Guidi, nelle vie limitrofe e in piazza del Popolo. Dalle 10 alle 20 sono presenti decine di stand, con il ritorno dell’osteria ‘Dla Pulogna’ con la Pro loco, Banca del tempo e scout (in piazza don Minzoni). Dietro i fornelli anche l’azdora Frida Vasini, amata dalla Clerici. Tra le novità di quest’anno il laboratorio e il mercatino sostenibile improntato al riuso, per i più piccoli, e la presenza di una decina di associazioni sportive domani con un proprio stand in piazzetta Fellini. Due proiezioni del weekend al cinema Astra: domani alle 21 ‘Fantasia’ in lingua originale, e domenica alle 17.30 ‘Perfect Days’ di Wim Wenders. Alla biblioteca comunale domani alle 16 verrà invece inaugurata la mostra dell’associazione Bell’Arte con 30 opere ad acquerello, olio e acrilico. Camminata carnevalesca domenica alle 9.30 in un percorso di 8 km, alle 15 Tombola Fosforica, la premiazione del 18° concorso ‘Mare Nostrum - Un Mare D’Amare’ e l’esibizione dell’associazione ‘Corale Bellaria Igea Marina’.

Dalle 15.30 alle 17.30 spazio anche ad altri laboratori gratuiti per bambini ‘I cuori di San Valentino’. Dopo questo primo weekend di festa, le celebrazioni continueranno con tante altre occasioni di aggregazione e divertimento. A partire dal 26esimo Carnevale di Bellaria Igea Marina in programma martedì 13 al Palacongressi, passando attraverso il convegno di studi al Palaturismo dedicato ad Alfredo Panzini (15 e 16 febbraio), fino all’evento di sabato 24, sempre al Palacongressi, in cui verrà decretato, in serata, il vincitore del Premio Panzini 2024. Nel mezzo, sabato 17 e domenica 18, non mancherà un’altra fiera importante, questa volta dedicata agli innamorati con i festeggiamenti del San Valentino, e il centro di Bellaria nuovamente animato da stand e momenti di intrattenimento a tema. Per ulteriori informazioni: 0541.827254.