Santarcangelo: 28 parcheggi riservati a chi abita nella Ztl

In attesa di rimettere mano alla sosta e alla Zona a traffico limitato nel centro storico alto, il Comune di Santarcangelo va incontro ai residenti. Confermati fino a giugno una trentina di parcheggi riservati a chi abita nella Ztl. Nel dettaglio: restano riservati ai residenti 16 posti in via De Bosis e altri 12 nel parcheggio ai Cappuccini, così come alcuni in via Ruggeri (questi ultimi per i soli residenti della Ztl C). "L’ordinanza consolida una misura condivisa da tempo con i residenti – dicono la vicesindaca Pamela Fussi e l’assessore Filippo Sacchetti – per conciliare al meglio le esigenze di chi abita in centro e dei tanti che ogni giorno frequentano le vie del borgo". La proroga "è anche il primo passo nella direzione indicata dalla mozione per il riordino dei parcheggi in Zona a traffico limitato e la tutela del centro storico di Santarcangelo, da poco approvata in consiglio comunale" e presentata da Tiziano Corbelli, capogruppo di Più Santarcangelo.