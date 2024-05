Santarcangelo, vandali devastano un altro autovelox in via Savina

Ci risiamo. A Santarcangelo gli emuli di Fleximan hanno colpito ancora. Nel mirino uno degli impianti installati in via Savina per fare i controlli con gli autovelox. I vandali hanno colpito qualche giorno fa, devastando uno degli armadietti arancioni che vengono usati dagli agenti della polizia locale per l’autovelox. Non si tratta di uno dei nuovi 8 Velocity (di cui 2 proprio in via Savina) che il Comune di Santarcangelo sta installando, in questi giorni, sulle strade considerate più a rischio incidenti o maggiormente segnalate dai cittadini per la loro pericolosità. L’impianto divelto era presente già da tempo in via Savina. E da qualche giorno è sul ciglio della strada, steso a terra, accanto al cassonetto dei rifiuti.

Nelle settimane scorse altri apparecchi erano stati già presi di mira sia lungo la Santarcangiolese (a Poggio Torriana, zona Santo Marino) sia a Camerano. Che sia opera di vandali, non ci sono dubbi da parte della polizia locale, che ha già chiesto ai tecnici del Comune di rimuovere l’apparecchio danneggiato.