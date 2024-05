Sarà un lungo weekend di sport e tango

Dal tango a un tuffo in vasca. Sarà ancora una volta un weekend in cui è impossibile annoiarsi, tra cultura, sport e relax. Sarà il weekend che precede quello del 2 giugno, il vero avvio della stagione. Ma già da questo fine settimana le spiagge si presenteranno pronte ad accogliere i turisti, entrerà in azione il servizio di salvamento e si attende il sole. Intanto la passione per il tango porta a Riccione 250 tangueros da Italia, Europa, Canada e Stati Uniti. E’ tornata al palazzo del Turismo da ieri e fino a domani, Portegna Marathon, il grande raduno internazionale di tangueros e amici del tango argentino che nel corso degli anni ha visto anche la partecipazione di dj di fama internazionale provenienti da tutta Italia ma anche da Belgio, Grecia, Russia, Romania e Bulgaria. Saranno 250 i partecipanti. Sarà un altro fine settimana sportivo con 500 atleti per la gare nazionali di salvamento e poi la ginnastica ritmica e il basket. Prosegue allo stadio del nuoto il Campionato italiano assoluto primaverile lifesaving Grand Prix. Intanto il Playhall ospita la manifestazione sportiva di ginnastica ‘Ritmica Oltremare 2024’ e alla palestra Annika Brandi si tiene il primo ‘Memorial Marco Simoncelli’ di basket.