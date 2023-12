Scarpata in fiamme a Serravalle

Ci hanno messo mezz’ora gli uomini della sezione antincendio della Polizia Civile a domare le fiamme divampate a Serravalle, nella scarpata a lato di via Carlo Santucci. Un incendio boschivo la cui causa al momento è ancora da accertare. Un lieve venticello e la secca del periodo hanno permesso alle fiamme di propagarsi velocemente bruciando la vegetazione presente nella scarpata. Canne e arbusti hanno preso fuoco in fretta prima dell’arrivo sul posto dei funzionari della sezione antincendio che hanno subito messo in sicurezza l’intera zona. Durante le operazioni di

spegnimento sono intervenuti in via Carlo Santucci anche i funzionari di una pattuglia delle Guardie Di Rocca che per primi hanno raggiunto il luogo dell’incendio. Il rogo non ha causato danni alle persone e alle abitazioni circostanti.