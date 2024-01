Scatta il piano contro lo smog

Aria pesante anche a Riccione. Il nuovo bollettino di Arpae ha confermato le limitazioni alla circolazione e al riscaldamento degli spazi abitati non solo nel capoluogo di provincia, ma anche negli altri comuni. A Riccione le limitazioni saranno in vigore anche oggi e domani, in attesa di un nuovo bollettino. Per quanto riguarda la circolazione stradale dalle 8,30 alle 18,30 divieto veicoli Euro 5 nell’isola pedonale a mare, e un’area delimitata del Paese. Le misure emergenziali si riferiscono anche alle temperature negli ambienti abitati. Vige l’obbligo, in tutto il territorio, di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado con un massimo di 19 gradi nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali. Mentre si può arrivare a 17 nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e i luoghi che ospitano attività sportive.