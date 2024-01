Scatta il progetto Samsung sul Titano: cinque monitor in centro per la promozione turistica

Samsung inserisce San Marino nel suo programma di Corporate Citizenship. Il progetto è già partito con l’installazione in centro storico di cinque monitor dedicati alla promozione turistica e proseguirà con ulteriori iniziative in partnership con la multinazionale dell’elettronica. Il progetto ieri è stato ’raccontato’ ai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, a Palazzo Pubblico dal segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. Samsung, partendo dalla visione di enabling-people, ovvero abilitare le persone grazie alle nuove tecnologie e alle competenze digitali, si impegna a fornire alle generazioni future tutti gli strumenti, le conoscenze, la creatività e l’empatia necessarie per prosperare in un futuro guidato dalla tecnologia, in linea con l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ora anche sul Titano. Nello specifico i nuovi monitor sono stati installati nelle location di Piazza della Libertà, Porta del Paese (monitor verticali da 55”), Piazzetta Garibaldi, Contrada Omerelli e Piazzale della Pieve (monitor orizzontali da 75”). Due ulteriori monitor donati da Samsung Electronics Italia sono stati collocati su carrelli e posizionati al centro congressi Kursaal nella disposizione dell’Ufficio del Turismo. La donazione, comprensiva di sostegni, trasporto, installazione e licenze per il funzionamento raggiunge i 116.583,50 mila euro e riveste carattere meramente liberale non essendo vincolata ad alcuna controprestazione a favore del soggetto donante.