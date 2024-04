Scatta la post season . Oggi i quarti di finale

La post-season del campionato sammarinese entra nel vivo. Sciolti gli ultimi nodi legati all’esito del turno preliminare dei playoff, che ha promosso Juvenes-Dogana e Folgore, il tabellone dei quarti di finale è completo. Doppia sfida spalmata su 180’ minuti, che in caso di parità complessiva al termine della gara di ritorno, promuoverà la squadra meglio piazzata in stagione regolare. Condizione su cui possono contare, a questa profondità della competizione, le quattro teste di serie: La Fiorita, Tre Penne, Cosmos e Murata. Il format ad eliminazione diretta prevede che le prime due squadre del seeding non possano incontrarsi se non in un’eventuale finale. Il programma dei quarti di finale (gare d’andata). Oggi: Tre Fiori-Murata (ore 15), Cosmos-San Giovanni (18.15). Domani: La Fiorita-Folgore (15), Tre Penne-Juvenes (17.30).