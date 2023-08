Scatta la sostituzione di tutti i contatori dell’energia elettrica

L’Azienda autonoma di Stato per i Servizi ha avviato il progetto di sostituzione di tutti i contatori dell’energia elettrica installati in Repubblica con apparecchiature di seconda generazione che assicurano maggiori funzionalità e performance. "Questo importante progetto – spiegano dall’Azienda di Stato – interesserà progressivamente tutte le aree del territorio e sarà completato in circa tre anni". La sostituzione del contatore è completamente gratuita, non sarà pertanto dovuto alcun compenso al personale "che sarà riconoscibile – spiegano dall’Aass – attraverso un tesserino identificativo e dall’uso di mezzi aziendali Aass. L’utente non è tenuto a presenziare alle operazioni di sostituzione ad eccezione dei casi in cui la sua presenza o quella di un suo incaricato risulti indispensabile per l’accesso al vano contatori". Durante l’intervento si verificherà una breve interruzione dell’energia elettrica, "di cui ci si scusa anticipatamente. Qualche giorno prima della data prevista per l’intervento sarà apposto un avviso presso le abitazioni in cui sarà riportata la data programmata per la sostituzione".