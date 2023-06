Scatta l’isola sul lungomare Rasi-Spinelli

La giunta di Cattolica ha deliberato la zona a traffico limitato serale e la conseguente area pedonale sul lungomare Rasi-Spinelli. Si parte questa sera, dalle 20 all’1. L’area interessata è quella compresa tra via Corridoni e via Verdi, e a presidiare saranno gli agenti della Polizia municipale. Sarà consentito l’accesso esclusivamente ai veicoli ad uso di persone con invalidità, a residentidomiciliati all’interno della Ztl, taxi, Ncc, clienti degli alberghi per le operazioni di carico e scarico bagagli e per accedere ai parcheggi, al trenino turistico, ambulanze e i veicoli delle forze dell’ordine. Contestualmente alla nuova Ztl vengono istituite le apposite aree pedonali e i barristoranti del lungomare che ne hanno fatto richiesta potranno posizionare alcuni tavoli con sedute per le consumazioni.

Dunque per la Regina sorgerà una nuova maxi piazza turistica. "La scelta di applicare la ztl – conferma Alessandro Belluzzi, vice sindaco – sul lungomare, anche a fronte della riqualificazione dell’arredo urbano, vuol far diventare Cattolica una città sempre più a misura di pedone e ciclista. Tale decisione è stata concertata con tutte le categorie economiche".

lu.pi.