Scenata poco onorevole. Rissa sfiorata tra Marco Croatti e un senatore di Fratelli d’Italia : "Ci ha intimidito, ho solo reagito"

L’emiciclo che diventa una sorta di ring. Alcuni senatori che intervengono per evitare che Marco Croatti e Roberto Menia se le diano di santa ragione. È successo di tutto ieri mattina al Senato, durante una nuova discussione sulla riforma del premierato. A un certo punto gli animi si sono così scaldati che Menia, senatore dei Fratelli d’Italia, è sceso al centro dell’emiciclo e poi si è diretto con fare minaccioso verso i colleghi del M5s. Il riminese Croatti non ci ha più visto. È sceso anche lui ed è andato contro Menia con atteggiamento di sfida. Una scena ben poco onorevole, con il questore Antonio De Poli e altri senatori costretti a intervenire per placare i due, mentre Anna Rossomando decideva di sospendere la seduta. Quando i lavori sono ripartiti, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha assicurato che la rissa sfiorata tra Croatti e Menia "sarà oggetto di attenta valutazione". La Russa ha avvertito i contendenti che saranno guardati anche i filmati, per ricostruire quanto è accaduto. Sia Croatti che Menia rischiano di prendersi un pesante provvedimento disciplinare.

Sulla vicenda Croatti, interpellato al telefono, spiega. "C’è stato un momento di tensione causato dal fatto che siamo stati intimiditi dopo l’intervento del nostro collega Ettore Licheri". Che citando vari episodi (la censura di Scurati in tv, gli insulti tra la Meloni e De Luca) ha attaccato i parlamentari di maggioranza dicendo loro: "Voi queste cose le potete fare perché siete Giorgia...". Parole che hanno fatto infuriare in particolare proprio Menia che, una volta sceso al centro dell’aula, si è diretto verso i senatori dell’opposizione con atteggiamento minaccioso. Scatenando così la reazione (tra gli altri) di Croatti, che è andato verso di lui: "Menia ci ha intimidito. Non lo accettiamo". La seduta è stata sospesa. Poi i lavori, dopo che La Russa ha parlato con i capigruppo, sono ripresi. Nel tardo pomeriggio è tornata la tensione. I senatori dell’opposizione in segno di protesta si sono tolti la giacca (che è obbligatoria) e la seduta è stata così nuovamente sospesa.