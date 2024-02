Chi l’ha visto a Rimini: scomparse Enrica e Ada, l’appello disperato dei familiari

Rimini, 1 febbraio 2024 – Due donne scomparse nel Riminese. Enrica, 70enne di Morciano, sparita lo scorso 28 novembre col suo cagnolino Dudù. Ada, 63 anni, residente a Bellaria, che dal mese di maggio ha fatto perdere le sue tracce. Lasciando la sua auto, una Ypsilon 10, parcheggiata vicino all’appartamento dove abitava. Due casi dei quali si è occupata Federica Sciarelli, nell’ultima puntata di Chi l’ha visto?

Partita dal caso di Enrica, La 70enne residente a Morciano che ha lasciato la sua abitazione con la sua vecchia Fiat Panda bianca, suscitando grande preoccupazione tra amici e conoscenti. La situazione – è emerso nella trasmissione – è ulteriormente aggravata dal fatto che il telefono di Enrica, portato con sé, risulta essere spento, rendendo impossibile stabilire un contatto diretto. L’ex compagno, Marzio, ha dichiarato ai microfoni di Chi l’ha visto: «circa 20 anni fa abbiamo divorziato ma poi la scorsa estate un’amica mi ha raccontato una cosa, ossia che hanno operato di tumore ad Enrica. Quindi sono tornato da lei ed abbiamo deciso di convivere nuovamente. Il giorno che è scomparsa abbiamo pranzato insieme ma poi mi sono addormentato e quando mi sono svegliato non l’ho più trovata. Impossibile che dormissi così tanto, mi ha messo qualcosa nel mangiare perché io mi sono svegliato alle 18. Lei ha preso i soldi ed è andata via. Se lei adesso dicesse ’sono tornata con il mio compagno’, va bene. Stop però almeno mettiamo un punto».

Buio fitto anche sulla scomparsa di Ada. Che dopo il divorzio dal marito viveva da sola in un appartamento sul porto di Bellaria, in via Rubicone. Il 17 maggio il figlio Alessandro, che vive in un’altra città, ha ricevuto un suo messaggio sul cellulare («buonanotte tesoro mio») poi i contatti si sono interrotti e nessuno ha più avuto notizie di lei. Ada scompare. L’inviato della Sciarelli a Bellaria, ha raccolto alcune testimonianze. Il proprietario dell’appartamento dove Ada abitava ha dichiarato ai microfoni: «viveva da sola, era un tipo riservato. A maggio mi ha riconsegnato le chiavi, e portato via le sue cose. Con lei c’era un uomo. Di mezza età. Non l’avevo mai visto. Se ne sono andati in macchina». Ma quella di Ada è rimasta parcheggiata sul posto. Ha le gomme sgonfie. Tante le domande senza risposta. Chi era l’uomo? Un amico, o qualcuno che l’ha aiutata? Alessandro ha lanciato un appello sulla misteriosa scomparsa della mamma: «Sono molto preoccupato, anche per la storia dell’uomo, mia madre è una donna fragile».

Dov’è Ada? Chi era l’uomo che l’aiutò a traslocare a maggio? Perché poi la donna ha lasciato la sua auto sotto quella casa di Bellaria? Come mai da allora non ha nemmeno risposto ai messaggi del figlio?