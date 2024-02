Scontro frontale tra tir e Fiat Punto. Ferito in ospedale

È stato rischiato il peggio ieri pomeriggio sulla Tolemaide, dove intorno alle 16 una Fiat Punto e un camion con rimorchio sono stati coinvolti in un tremendo incidente mentre i veicoli viaggiavano sulla Tolemaide ma in sensi di marcia opposti. Ancora da accertare la dinamica dello schianto da parte di polizia locale e vigili del fuoco, intervenuti per estrarre i feriti dai veicoli. Quel che è certo è che poco dopo la rotonda con la Statale i due mezzi si sono scontrati frontalmente e ad avere la peggio è stato il conducente dell’utilitaria. Il ferito è stato soccorso sul posto per poi essere elitrasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini. L’elisoccorso per l’intervento è atterrato direttamente sulla rotonda della Tolemaide e poi da lì decollato. A causa dell’incidente la circolazione lungo la strada è stata interrotta un’ora e quindi riaperta in direzione Statale su corsia temporanea. (foto Migliorini)