Scontro tra auto e camion sulla Santarcangiolese: grave ventenne

Grave incidente, l’ennesimo, ieri mattina sulla Santarcangiolese a San Michele. A farne le spese una ventenne, coinvolta nello scontro con un camion all’incrocio con via Santa Maria. L’allarme è scattato poco prima delle 8. A quell’ora sulla Santarcangiolese c’è sempre un gran traffico. La ragazza, al volante della sua macchina, non è riuscita ad evitare l’impatto col camion. Le su condizioni sono apparse gravi da subito: ricoverata d’urgenza al ’Bufalini’ di Cesena, per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale di Santarcangelo, intervenuti per i rilievi. La strada è rimasta – parzialmente – chiusa al traffico, creando lunghe code per un’ora e mezza. Lo schianto è avvenuto nell’incrocio dove il Comune di Santarcangelo è intervenuto, nelle settimane scorse, con alcuni lavori per metterlo in sicurezza. Lavori che erano stato più volte sollecitati dai residenti e anche da vari consiglieri comunali, tra cui Gabriele Stanchini. Ieri sui social, si erano già scatenati gli appelli di chi chiede all’amministrazione di mettere in campo interventi più corposi, ad esempio una rotatoria.