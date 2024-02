Scontro tra comitato 'Noi delle contrade' e consigliere Corbelli su Ztl e parcheggi a Santarcangelo

Scontro aperto a Santarcangelo tra il comitato ’Noi delle contrade’, formato da residenti del centro storico, e il consigliere di Più Santarcangelo, Tiziano Corbelli (in foto). Il comitato accusa Corbelli di aver presentato una mozione (approvata) per rivedere gli accessi nella Ztl del centro e i problemi di parcheggi senza aver prima consultato i residenti. "La mozione – replica Corbelli – è stata approvata tre mesi fa. Mi accusano di non essermi confrontato col comitato. Vorrei sapere chi, dal comitato, lo afferma. Sono in centro quasi tutti i giorni, non manco mai di fermarmi a parlare o rispondere a messaggi e telefonate...". E ancora: "Come fa il comitato a sostenere che io propongo di togliere i parcheggi senza indicare altre soluzioni? La mia proposta è togliere le auto intorno alla Rocca malatestiana per salvaguardare il sottosuolo e la viabilità a volte molto difficile, e valorizzare il castello. E ho proposto di destinare ai residenti altri stalli al parcheggio dei Cappuccini, proprio per dare una prima soluzione". Secondo il comitato Corbelli ha proposto questa soluzione "per compiacere a qualcuno". "Si facciano nomi e cognomi – replica stizzito Corbelli – Io non compiaccio nessuno, il problema è reale ma ci sono margini per restituire alla Rocca la sua storicità". "Chiederò un incontro al comitato per un confronto costruttivo e chiarificatore", assicura Corbelli. Che poi ricorda sul vigile elettronico: "La telecamera per controllare i veicoli in uscita è già montata, sarà accesa quando sarà approvato il decreto ministeriale che attendiamo da anni". Infine il consigliere annuncia: "Presenterò un’interrogazione nel prossimo consiglio, nata proprio dal confronto con alcuni residenti del centro storico. Sia chiaro: non si toglieranno tutte le macchine dal centro storico alto".