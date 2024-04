Scoppia incendio: capanno agricolo ridotto in cenere

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, ieri mattina, per spegnere l’incendio scoppiato in un capanno agricolo nella zona di Sant’Andrea in Besanigo, a Coriano. L’allarme è scattato intorno alle 11. I vigili del fuoco hanno impiegato un paio di ore per domare le fiamme. Pochi i dubbi sulle cause: si è trattato di un incendio di natura accidentale. All’interno del capanno, usato come deposito per attrezzi agricoli, non si è salvato praticamente nulla. Sono andati distrutti gli attrezzi. Danni ingenti anche alla struttura, a causa delle fiamme che avevano avvolto completamente il capanno.