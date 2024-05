Scorda la sigaretta: roulotte in fiamme

Si è addormentato con la sigaretta ancora accesa. La disattenzione gli è costata cara: è scoppiato un incendo, che ha distrutto la roulotte dove vive e danneggiato anche due case mobili lì a fianco. Il rogo è avvenuto l’altra notte a Misano in via Bruscheto. L’allarme è scattato poco dopo l’una, sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno impiegato un paio d’ore per domare il rogo. Nessuno è rimasto ferito, per fortuna, ma la roulotte è stata ridotta in cenere e sono state danneggiate anche due casette mobili lì vicino. Pochi dubbi sulle cause dell’incendio, provocato dalla sigaretta.