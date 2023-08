Scuola Ferrarin, via libera ai lavori per 3,3 milioni

Scuola primaria Ferrarin: approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza con miglioramento sismico della struttura. Si tratta di interventi per un valore complessivo di 3,3 milioni di euro, di cui 2.524.698 per lavori e 143.656 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e 651.644 per somme a disposizione. Il Comune ha candidato al bando del ministero dell’intero l’intero progetto, ottenendo un contributo importante, di 2,5 milioni di euro, dai fondi del Pnrr e Next Generation Ue ("interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e

l’efficienza energetica dei comuni"). Il via libera al progetto esecutivo è venuto dalla seduta di giunta dello scorso 28 luglio.