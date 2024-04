SCUOLA MEDIA FRANCHINI SANTARCANGELO

Il 12 marzo scorso alcune classi della Franchini sono andate al Supercinema, per la presentazione del libro ‘Lo Stato siamo noi’. All’inizio, a scuola, abbiamo discusso sui nostri articoli costituzionali preferiti e letto le domande da porre. Arrivati al Supercinema, ci ha accolto la vicesindaca, che ha introdotto l’incontro e l’autore Carlo Marconi, maestro di una scuola primaria, di origini livornesi. Il maestro Carlo ha interpretato il comportamento del re in epoca monarchica, imitandone atteggiamenti, scelte e trattamento riservato ai suoi sudditi, evidenziando l’assenza di libertà per il popolo. Il racconto è proseguito fino al Fascismo, quando nel marzo del 1919 Mussolini fondò il partito fascista, che in seguito si alleò con quello nazista. L’8 settembre 1943 Mussolini fu arrestato, ma poi fu liberato da un biplano nazista, dopodiché scoppiò una lotta civile tra gli Italiani fino a quando i partigiani sconfissero i nazifascisti il 25 Aprile 1945. In seguito, Marconi ci ha fatto leggere gli articoli della Costituzione.

Per introdurre il concetto di leggi costituzionali, il maestro ci ha interpellato, spiegandoci il concetto di regole e in quali contesti vanno applicate. Dopodiché, abbiamo letto le filastrocche assieme. La lettura degli articoli della nostra Costituzione è stata molto coinvolgente: abbiamo espresso liberamente le nostre opinioni. Poi, si è parlato della nascita della repubblica Italiana e della prima Costituzione, in cui il re governava. Un altro tema importante è stato quello del diritto di voto delle donne, esercitato per la prima volta il 2 giugno 1946, quando fu scelta la repubblica al posto della monarchia. Questo avvenimento creò un cambiamento fondamentale nella nostra società, dato che le donne fino a quel momento non potevano esprimere il proprio pensiero. Abbiamo preso appunti durante la presentazione e poi siamo tornati a scuola. Secondo noi i primi 12 articoli della Costituzione Italiana sono tutti importanti, come per esempio quello relativo alla bandiera tricolore e ai diritti e doveri del cittadino. I nostri articoli preferiti? L’articolo 10 e 11. A noi sono piaciuti particolarmente perché l’articolo 10 è molto interessante dato che parla di un tema di grande attualità, che però non tutti rispettano e di cui pochi si interessano. Per quanto riguarda l’articolo 11, invece, è un altro argomento purtroppo molto ricorrente nei telegiornali e che colpisce noi tutti per la violenza di ciò che accade. Questa giornata è stata molto educativa dal punto di vista storico e dei diritti fondamentali dell’uomo. Sarebbe importante rivivere questa iniziativa e farla conoscere ad altri ragazzi.

Davide Bartoletti

e Harmachi Yassin 2 F