Scuola Repubblica, bus gratuiti per gli alunni

Non vi saranno costi aggiuntivi in ambito di trasporto scolastico per i residenti di Cattolica con i figli che frequentavano scuola Repubblica e che invece tra pochi giorni si ritroveranno a portare i propri bambini in zona Stadio o zona Torconca in altre scuole cattolichine. L’amministrazione comunale ha confermato negli ultimi giorni il trasporto scolastico gratuito per quasi 100 famiglie (una novantina per la precisione) che hanno fatto domanda di trasporto scolastico tra coloro che frequentavano il plesso destinato oramai alla demolizione in zona piazza Repubblica. Le iscrizioni scadevano il 18 agosto scorso e dagli uffici della Pubblica Istruzione giunge conferma che saranno una novantina le famiglie che hanno fatto richiesta per tale servizio pubblico. E’ bene ricordare che tra pochi giorni inizia il nuovo anno scolastico ed oltre 200 bambini frequentanti le scuole elementari di piazza Repubblica, per le note vicende legate alla demolizione della vecchia storica scuola, saranno ricollocati in gran parte presso gli spazi delle scuole secondarie di primo grado (medie)"E.Filippini" in zona stadio, presso le primarie (elementari) Torconca in zona Torconca e primarie (elementari) Carpignola sempre in zona stadio in via Carpignola.

"Per noi il benessere delle famiglie di Cattolica viene prima di tutto – conferma la sindaca Franca Foronchi – e per questo siamo riusciti ad ottenere le risorse a bilancio per garantire il trasporto gratuito per tutti i residenti che ne hanno fatto richiesta ed erano frequentanti la scuola Repubblica che verrà demolita nei prossimi mesi. Mentre per i non residenti è previsto un contributo simbolico di 100 euro per tutto l’anno, le famiglie sono state incontrate nei giorni scorsi ed avvisate". Intanto gli uffici tecnici confermano che l’iter tecnico-burocratico per l’appalto della nuova scuola Repubblica procede spedito con l’inizio lavori previsto per ottobre con la demolizione dell’attuale plesso e poi a seguire l’inizio del cantiere per la nuova scuola.

Luca Pizzagalli