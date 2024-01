Scuolabus,. Start rinnova per altri tre anni

Fumata bianca: il Comune fa valere l’opzione di rinnovo. Garantito il trasporto scolastico per altri tre anni, con un investimento di più di tre milioni, attraverso un nuovo contratto con Start Romagna, attuale gestore. Il periodo in questione va dal 20 gennaio 2024 al 19 gennaio 2027. L’amministrazione comunale ha scelto di esercitare l’opzione di rinnovo prevista dal capitolato d’appalto del contratto già attivo, "al fine di garantire, soprattutto per l’anno in corso, la continuità del servizio di trasporto scolastico"