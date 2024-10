Seconda Torre, su Tripadvisor è a 5 stelle

Il Museo delle Armi Antiche della Seconda Torre di San Marino è stato insignito del premio Tripadvisor Travelers’ Choice 2024, grazie alle recensioni entusiaste dei visitatori. "Il riconoscimento – spiegano dagli Istituti culturali – premia la qualità dell’accoglienza e la capacità del museo di affermarsi come un vero e proprio hub culturale, che intreccia la storia della Repubblica con nuove prospettive e opportunità di coinvolgimento". I visitatori hanno descritto l’esperienza come "indimenticabile" ed "emozionante", elogiando gli allestimenti curati, l’atmosfera evocativa. "Tripadvisor, piattaforma leader mondiale nel campo delle recensioni turistiche, ha premiato la Seconda Torre per l’eccellenza culturale che rappresenta, sottolineata dalle numerose valutazioni a 5 stelle ricevute". Riaperta nel settembre 2023 dopo la riqualificazione, è diventata punto d’incontro tra passato e innovazione. "Questo riconoscimento rappresenta un traguardo importante – dice Mario Marchioni, responsabile dei Musei di Stato – La nostra mission è farne un luogo di conservazione museale e un centro culturale".