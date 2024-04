Segavecchia, il giorno del gran finale. Prima la sfilata dei carri, poi i fuochi d’artificio

Giornata conclusiva per la tre giorni della Segavecchia a Misano. E oggi prima del rogo della vecchia arriverà a Misano per godersi la festa anche la Iena Andrea Agresti, solito trascorrere le vacanze in Romagna e presente grazie all’amicizia con Claudio Berardi. Sarà una lunga giornata che partirà già alle 9,30 del mattino con la sfilata di moto d’epoca in piazzale Roma. Nel primo pomeriggio, alle 14, si accenderà la musica con il dj set di Luigi del Bianco e Monica Kiss. L’atmosfera comincerà a scaldarsi per quello che è ormai un classico alla Segavecchia: la sfilata dei carri allegorici con partenza in centro alle 15,30. Mezz’ora dopo ancora musica con l’orchestra Luca Bergamini per divertirsi fino alla sera quando alle 21,30 si accenderà il rogo della vecchina che culminerà nello spettacolo pirotecnico conclusivo.