"Un ottimo mese di novembre per il turismo di Bellaria Igea Marina, migliore di quello già molto buono del 2022, a conferma che la città turistica attrae sempre più turisti anche ’fuori stagione’: stiamo riducento progressivamente tra i mesi freddi e quelli caldi, in chiave di destagionalizzazione che si afferma sempre di più". Così il vicesindaco e assessore al Turismo Bruno Galli, commenta i dati Istat diffusi dala Regione Emilia Romagna nei giorni scorsi per l’intera provincia.

"Premesso come sempre quando parliamo di periodo non prettamente estivo, quindi di stagione balneare propriamente detta – aggiunge Galli –, segnatamente in autunno, i volumi sono ovviamente molto più ridotti".

Ciò detto, continua il vicesindaco, "si possono evincere riscontri incoraggianti in ottica dei destagionalizzazione, in continuità con gli ottimi risultati conseguiti dalla nostra località nel mese di ottobre. E in generale in continuità con quanto ottenuto tra fine 2022 e inizio 2023, sempre nei cosiddetti ’mesi freddi’. Si conferma insomma il trend di una località turistica che progressivamente si avvia a contenere le differenze tra stagione calda e stagione fredda. Iniziando ad avere appeal anche fuori della stagione estiva, grazie agli eventi, e grazie al congressuale. Continuiamo nel complesso ad essere tra le località costiere che fanno meglio rispetto al 2019, ultimo anno pre Covid. E in senso stretto riusciamo a migliorare i dati di novembre 2022, quando già il mese era stato ottimo". "Ora c’è molta attesa per il prossimo e ultimo aggiornamento dei dati – conclude l’amministratore – con quelli di dicembre, auspicando un consolidamento sui primi undici mesi anche grazie a buon apporto ottenuto con le iniziative del periodo natalizio. Credo che questi nuovi dati potranno confermare e ’mettere al sicuro’ quanto emerso dai dati ufficiali Istat sino ad oggi". Nel periodo gennaio novembre la città segna +1,2 per cento di arrivi (384.674 turisti) e -0,7 per cento di pernottamenti (quelli che fanno il fatturato delle strutture ricettive) ovvero 2.053.007 presenze.

A tirare la volata su scala provinciale, nel mese di novembre, sono state soprattutto Rimini e Riccione. Eventi e fiere hanno riempito gli alberghi sia del capoluogo (che ha messo a segno un +14,3 per cento di arrivi e + 9,7 per cento di pernottamenti sul novembre 2022) che della Perla Verde, che ha realizzato rispettivamente +12,2 e +12,6 per cento.