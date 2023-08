Serie di blackout negli hotel "Persi i clienti"

"Due black out totali di diverse ore in meno di una settimana, gli ennesimi da inizio stagione. Adesso basta: in questa zona ci sono alberghi e ristoranti, stiamo perdendo clienti perché ormai si sta spargendo la voce che molte volte la cena inizia bene e finisce a lume di candela, ma senza alcun romanticismo". Ha un diavolo per capello Gentian Lami, imprenditore a Rimini da tantissimi anni, gestore dell’hotel Blu Moon e del ristorante Osteria del Mare, tra viale Regina Margherita e viale Enna, a Marebello.

" È assurdo che ogni anno – prosegue – si presenti lo stesso problema. Le mie due attivita commerciali che si trovano in viale Regina Margherita e viale Enna, sono completamente computerizzate, tutto il sistema gestionale funziona tramite Wi-Fi , senza rete elettrica non si riesce neanche ad entrare nelle camere del hotel. Al ristorante Osteria del Mare gli ordini e i conti vengono gestiti soltanto tramite Wi-Fi. I clienti che stavano mangiando al ristorante, in quel momento la sala era piena, si sono trovati improvvisamente al buio, giustamente si sono alzati per andar via, ma quando hanno chiesto il conto, il computer e la cassa erano fuori uso, il totale da pagare e le consumazioni non si sapevano, potete immaginare la difficoltà di gestire una situazione del genere. Tutte le altre prenotazioni della serata sono state cancellate con una gran perdita di fatturato. Queste sono attività commerciali non è come se mancasse la luce in un’abitazione, qui il danno diventa enorme, come se non bastasse già una stagione deludente, adesso ci si mette anche la mancanza di corrente. Serve un intervento risolutivo, che facciano i lavori fatti bene, queste sono attività commerciali, abbiamo dipendenti da pagare e spese sempre più alte, non possiamo permetterci di avere un danno economico perché manca la luce". Il problema riguarda numerosi alberghi e attività della zona.