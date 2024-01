Serve un banconista all’agenzia viaggi Travel Jet

L’agenzia viaggi Travel Jet di Riccione sta selezionando un banconista da adibire alla vendita di viaggi e della biglietteria aerea. Oltre a un diploma di maturità, al candidato si richiedono esperienza maturata nel medesimo settore e predisposizione al contatto con il pubblico. Sono graditi il possesso della patente A o B e il mezzo proprio. Occorre inoltre saper usare il pacchetto Office e il sistema Galileo. Il contratto di assunzione proposto sarà a tempo determinato, mentre l’orario di lavoro previsto sarà a tempo parziale. Annuncio rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77 - D. Lgs. n. 198/2006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale regionale ‘Lavoro per te’ (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni riportate.